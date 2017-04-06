Ливийская армия ведет бои за авиабазу на юге страны, сообщили СМИ

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Ливийская национальная армия под командованием маршала Халифы Хафтара ведет бои за авиабазу Таменхант на юге страны, передает агентство Франс Пресс.

"Бои не прекращаются со вчерашнего дня", — заявил представитель вооруженных сил Мохаммед Гонейм.

Таменхант расположена в окрестностях города Сабха и является самой крупной авиабазой на юге страны. На ней также располагается гражданский аэропорт. Как отмечает агентство, на базе заняли оборону повстанцы из города Мисрата, которые представляют собой "третью силу" в ливийском конфликте.

По словам другого представителя военных, правительственные войска наносят авиаудары в районе базы. Данные о потерях не сообщаются.

Правительство национального согласия осудило атаку на базу.

В Ливии в настоящее время царит двоевластие — на востоке страны в городе Тобрук заседает избранный народом парламент, а на западе в столице Триполи правит сформированное при поддержке ООН и Европы правительство национального согласия во главе с Фаезом ас-Сарраджем.

Восточные власти страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Хафтаром, которая ведет затяжную войну с исламистами.