Король Иордании посоветовал Западу "торговаться" с Россией по Крыму

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Король Иордании Абдалла II в интервью Washington Post призвал США и ЕС пойти на уступки России по Крыму для решения сирийского вопроса.

По словам монарха, Россия "играет в трехмерные шахматы", где большое значение имеют Крым, Сирия и Украина.

"Американцы и европейцы должны обсуждать с русскими все три вопроса одновременно", — подчеркнул он, посоветовав при этом "ожесточенно торговаться".

"Для русских, я думаю, самое важное – это Крым. Если достичь взаимопонимания в вопросе Крыма, полагаю, вы увидите намного большую гибкость в отношении Сирии, и Украина тогда станет наименее проблематичной", — заявил Абдалла II.

Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, проведенного после госпереворота на Украине. Воссоединение с Россией тогда поддержали 96,77% крымчан и 95,6% севастопольцев. Президент России Владимир Путин заявлял, что вопрос территориальной принадлежности полуострова исторически закрыт. В Москве также подчеркивали, что Крым не является предметом торга между Россией и США.