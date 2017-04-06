ИГ* не брало ответственность за атаки в Астрахани, как сочли СМИ

МОСКВА, 6 апр – РИА Новости. Информационный ресурс "Исламского государства"* в сообщении о нападениях на сотрудников правоохранительных органов в Астрахани не заявлял об ответственности ИГ за эти атаки, как это расценили ряд СМИ.

В публикации Amaq – информресурса террористов — лишь констатируется гибель двух полицейских и ранение трех бойцов Росгвардии. В свою очередь организация SITE Intelligence Group, которая отслеживает интернет-активность радикальных группировок, сочла это сообщение взятием на себя ИГ ответственности за нападения на сотрудников правоохранительных органов в Астрахани. Эту версию переопубликовал со ссылкой на SITE и ряд СМИ.

За последние сутки в Астрахани было совершено два нападения на силовиков: в среду группа мужчин – по данным местных властей, радикальных исламистов – убила двух сотрудников ДПС при оформлении дорожной аварии; в четверг ночью были ранены трое бойцов Росгвардии. Четверо участников нападений ликвидированы.

*Террористическая организация, запрещенная в России.