В секторе Газа казнили трех палестинцев за шпионаж в пользу Израиля

ГАЗА, 6 апр — РИА Новости. Исламистские власти сектора Газа казнили трех палестинцев, обвиненных в шпионаже в пользу Израиля, сообщило местное МВД.

Мужчин 32, 42 и 55 лет повесили во внутреннем дворе штаб-квартиры полиции в присутствии руководителей правящего в анклаве движения ХАМАС.

"На основании исламского права и палестинского закона в четверг утром были приведены в исполнение смертные приговоры через повешение в отношении трех коллаборационистов с израильской оккупацией", — говорится в заявлении министерства.

Казненным инкриминировалась, в частности, передача израильтянам информации, которая позволяла им выслеживать и ликвидировать палестинских боевиков.

Сейчас службы безопасности сектора Газа развернули масштабные поиски причастных к недавнему убийству Мазена Фукаха, высокопоставленного активиста военизированного крыла ХАМАС.

СМИ отмечают, что казненные не имели отношения к этому покушению, но оно могло подтолкнуть исламистов к тому, чтобы ускорить исполнение смертных приговоров.

Палестинская национальная администрация (ПНА), в оппозиции которой выступает ХАМАС, осудила очередные казни в Газе, напомнив, что такие приговоры подлежат утверждению президентом Махмудом Аббасом.

На Западном берегу реки Иордан, которым последние десять лет ограничена власть ПНА, действует мораторий на смертную казнь.