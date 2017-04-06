Мандат миссии ОБСЕ на КПП "Донецк" и "Гуково" продлен до конца июля

ВЕНА, 6 апр — РИА Новости. Постоянный совет ОБСЕ вновь продлил мандат миссии наблюдателей ОБСЕ на российско-украинской границе в пунктах пропуска "Донецк" и "Гуково" Ростовской области, сообщила в четверг пресс-служба организации.

"Мандаты миссии наблюдателей ОБСЕ на российской границе на постах "Гуково" и "Донецк" были продлены сегодня… до 31 июля 2017 года согласно консенсусному решению стран-членов постоянного совета ОБСЕ", — говорится в сообщении.

Мандат не изменился, наблюдатели по-прежнему должны, "действуя в рамках принципов беспристрастности и прозрачности, следить за ситуацией на двух российских контрольно-пропускных пунктах и сообщать о ней, а также о передвижениях через границу".

Миссия состоит из 20 пограничных наблюдателей, включая руководителя группы Флавьена Шаллера. Административная поддержка оказывается со стороны секретариата ОБСЕ в Вене. Эта миссия функционирует отдельно от специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине (СММ ОБСЕ).

Два российских пункта пропуска граничат с КПП "Изварино" и "Краснопартизанск" на не контролируемом Киевом участке границы с РФ. В задачи наблюдателей ОБСЕ входит мониторинг ситуации и контроль за передвижением через границу.

Постоянный совет ОБСЕ принял решение о размещении миссии ОБСЕ на этих пунктах пропуска 24 июля 2014 года. Мандат был рассчитан на три месяца, впоследствии он постоянно продлевается, последний раз — до конца марта 2017 года.