Украинские силовики ведут обстрел окраин Куйбышевского района Донецка

ДОНЕЦК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики ведут обстрел окраин Куйбышевского района города Донецка, заявил РИА Новости в четверг представитель Минобороны самопровозглашенной Донецкой народной республики.

Ранее контактная группа по Украине на встрече в Минске согласовала полное прекращение огня в Донбассе с полуночи 1 апреля. При этом стороны конфликта в Донбассе уже обвинили друг друга в нарушении перемирия.

"В настоящий момент противник обстреливает из минометов калибром 82 миллиметра и из СПГ "Вольво-центр" (окраина Куйбышевского района города Донецка — ред.)", — сказал собеседник агентства.