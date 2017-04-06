МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Венгрия в сотрудничестве с Ираном построит небольшой ядерный реактор в научно-образовательных целях, заявил представитель департамента премьер-министра Венгрии Янош Лазар в четверг на пресс-конференции.

Лазар сообщил, что страны сотрудничают в рамках соглашения между Ираном, ЕС и США. Он добавил, что договоренность о сотрудничестве была достигнута в ходе визита премьера Венгрии Виктора Орбана в Иран в 2015 году.

"Когда премьер-министр был там, мы приняли обязательства по участию в совместном создании мини-АЭС в образовательных и научных целях, и сейчас соглашение будет выполнено", — приводит агентство слова Лазара.