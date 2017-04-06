МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Петр Порошенко обвинил Россию в "провинциализме". Это заявление президент Украины сделал на Киевском форуме по безопасности, сообщает телеканал "112 Украина".

По словам украинского президента, "незаконная аннексия" Крыма и "агрессия" на Донбассе "свидетельствуют о российском провинциализме, который нацелен на основные принципы порядка, стабильности и процветания". Он также подчеркнул, что Украина опирается на мощное гражданское общество.

Порошенко заявил, что главная задача России — дестабилизировать Украину. По его мнению, Россия намерена "поместить" Украину в "мир, которым управляют олигархи, которые заинтересованы только в том, чтобы иметь власть и получать удовольствие от власти".

Крым стал российским регионом после прошедшего в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вступление в состав Российской Федерации. Референдум состоялся после госпереворота в Киеве.