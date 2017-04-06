Пентагон: российские крылатые ракеты стали опаснее для США

ВАШИНГТОН, 6 апр — РИА Новости, Дмитрий Злодорев. Российские крылатые ракеты представляют сейчас для США более серьезную угрозу, чем когда бы то ни было, заявила в четверг глава Северного командования ВС США генерал Лори Робинсон.

"Российские крылатые ракеты сейчас могут достичь нашей территории в гораздо больших масштабах, чем когда бы то ни было", — сказала она на слушаниях в сенатском комитете по делам вооруженных сил.

Вместе с тем Робинсон, также возглавляющая Объединенное командование аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД), выразила "абсолютную уверенность в том, что НОРАД в соcтоянии обеспечить оборону страны в данном направлении".

Робинсон была назначена главой Северного командования ВС США в апреле прошлого года. Она стала первой женщиной, возглавившей одно из командований американских вооруженных сил.

Робинсон является четырехзвездным генералом. Это высший чин в ВС США, и помимо нее им обладают только две женщины.

Договор РСМД запрещает сторонам иметь баллистические ракеты наземного базирования и крылатые ракеты с радиусом действия от 500 до 5,5 тысячи километров. Россия и США периодически выдвигают взаимные обвинения в нарушении договора РСМД, подписанного в 1987 году.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российское руководство неоднократно подтверждало приверженность обязательствам по договору РСМД и "каких-либо нарушений с нашей стороны не было". Он отметил, что "США утверждают обратное, но при этом не приводят никакой конкретной информации, которую можно было бы проверить, с тем чтобы прояснить ситуацию".

Глава МИД РФ также подчеркнул, что у Москвы "имеются весьма серьезные вопросы к США по поводу некоторых "вольностей" с выполнением договора самими американцами".