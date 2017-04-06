Бельгийская полиция "выловила" в море 50 кг кокаина на сумму 62,5 млн евро

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Морская полиция Бельгии "выловила" в водах Северного моря 25 спортивных сумок, в которых находилось в общей сложности 50 килограммов кокаина на сумму 62,5 миллиона евро, сообщила в пятницу газета Het Nieuwsblad.

По ее данным, партия наркотика была сброшена в морские воды с южноамериканского судна при заходе в бельгийский порт Зеебрюгге в расчете на то, что его подберет рыболовецкая шхуна от заказчика. Однако капитан проходившего мимо корабля под флагом Дании незамедлительно оповестил о подозрительном сбросе сумок полицию, которая оперативно провела операцию по их вылову.

Капитан южноамериканского судна при допросе свою причастность к перевозке наркотика отрицал. Весь выловленный кокаин уничтожен полицией, отмечает издание.