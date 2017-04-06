МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Бранденбургские ворота подсветили в цвета российского флага без разрешения властей Берлина. Акцию провели активисты ультраправой Национал-демократической партии Германии в знак солидарности с Россией после недавнего теракта в Санкт-Петербурге.

Видео с акцией появилось на официальной странице партии в Facebook. "Если Сенат Берлина не хочет почтить память жертв в Санкт-Петербурге, то это сделаем мы", — говорится в подписи к ролику.

Раннее власти немецкой столицы приняли решение не подсвечивать Бранденбургские ворота цветами российского триколора, как это делалось прежде после крупных терактов в других городах мира. Решение мотивировали тем, что Берлин не является городом-побратимом Петербурга.

В понедельник в петербургском метро на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" произошел теракт. Погибли 14 человек, включая предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова, в больницах остается 51 пострадавший. Еще один взрыв на станции "Площадь Восстания" удалось предотвратить.