Яценюк призвал создать новый формат сотрудничества в рамках НАТО

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Экс-премьер Украины, глава парламентской партии "Народный фронт" Арсений Яценюк выступил с предложением создать новый формат сотрудничества в рамках НАТО, который должен предусматривать полное соответствие армий стран-партнеров, не входящих в состав альянса, стандартам НАТО.

"Когда мы говорим о НАТО, то я думаю, что наши партнеры по НАТО должны подумать над новым форматом сотрудничества, я бы его назвал НАТО плюс. Не бойтесь поставлять оборонительное вооружение Украине… Мы защищаем ваши границы", — сказал Яценюк, выступая на десятом киевском форуме по безопасности.

По его словам, такой формат должен предусматривать, что вооруженные силы стран, входящие в его состав, будут полностью "взаимосвязанными" и "взаимоэффективными" с ВС стран-членов НАТО.

"Я понимаю, что сейчас нет политической воли быстро принять Украину в альянс, но должна быть политическая воля, чтобы вооруженные силы стран членов НАТО и вооруженные силы Украины были на одном уровне подготовки, говорили бы на одном языке и оборонялись бы одним оружием", — добавил он.

Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. Новая военная доктрина предусматривает возобновление курса в НАТО: Украина должна к 2020 году обеспечить полную совместимость своих вооруженных сил с силами стран-членов НАТО. В середине декабря 2015 года во время визита в Брюссель президента Петра Порошенко была подписана "дорожная карта" между Украиной и НАТО "по оборонно-техническому сотрудничеству".

Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.