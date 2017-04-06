Индия разрешила выдавать россиянам пятилетние визы

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Власти Индии разрешили выдавать пятилетние визы гражданам РФ, заявил в четверг индийский посол в Москве Панкадж Саран.

Он отметил, что процедура по упрощению визового режима началась около года назад.

"Буквально несколько дней назад мы упростили этот режим. Граждане РФ, которые подают заявки, смогут получить визы сроком до пяти лет для многократного въезда в Индию по туризму и по бизнесу", — сказал посол на пресс-конференции.

Саран добавил, что также введена система электронных виз, благодаря которой заявление можно подать в электронном виде, не приезжая в посольство или консульство.