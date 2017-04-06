Конгрессмен удивил ведущую CNN, поддержав позицию РФ по химатаке в Сирии

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Американский конгрессмен Томас Мэсси усомнился в причастности президента Сирии Башара Асада к химической атаке в сирийской провинции Идлиб. Об этом политик сказал в интервью телеканалу CNN.

"Честно, я не думаю, что за этим стоит Асад. Это не соответствует его интересам", — отметил Мэсси.

Такое заявление удивило ведущую, которая решила переспросить конгрессмена, действительно ли он больше верит русским и Башару Асаду, чем своим коллегам из США.

В ответ Мэсси усомнился в том, что химическая атака на собственный народ служит интересам сирийского президента. С точки зрения конгрессмена, выброс газа в атмосферу мог произойти ненамеренно в результате авиаудара по оружейному складу.

"Сложно точно понять, что сейчас происходит в Сирии", — добавил Мэсси.

Раннее Национальная коалиция оппозиционных и революционных сил Сирии заявила о 80 жертвах атаки с применением химоружия в городе Хан-Шейхун провинции Идлиб и 200 раненых. Вину за атаку оппозиционеры возложили на правительственные войска Сирии. Руководство страны отвергло обвинения.

Президент США Дональд Трамп назвал предполагаемую химическую атаку "посягательством на человечество" и заявил, что в случившемся виновны власти Сирии. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков предостерег от "скоропалительных оценок" произошедшего, пока отсутствует "реалистичная проверенная информация".