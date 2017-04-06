Гройсман ожидает безвизовый режим для украинцев через несколько месяцев

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман рассчитывает, что страна через несколько месяцев получит безвизовый режим с Евросоюзом, который укрепит двустороннее взаимодействие и увеличит поток граждан между странами.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Через несколько месяцев у украинцев будет возможность пересекать границу (с Евросоюзом — ред.) без виз. Это улучшит наше взаимодействие и углубит поток людей, которые будут посещать наши страны", — заявил Гройсман в четверг на встрече с премьер-министром Эстонии Юри Ратасом. Его слова приводит пресс-служба кабмина. Гройсман также поблагодарил Эстонию за поддержку Украины на международной арене и внутри ЕС.

В свою очередь спикер Верховной рады Андрей Парубий рассчитывает, что Украина получит безвизовый режим с ЕС уже в июне. "Это ориентировочно состоится в июне, этот процесс уже необратим", — сказал он журналистам.

Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕС и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.