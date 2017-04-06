Евросоюз расширил санкции против КНДР

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Владимир Добровольский. Евросоюз в четверг усилил санкции против КНДР, расширив действующий запрет на инвестиции в Северную Корею и на оказание услуг ее гражданам и юридическим лицам, говорится в коммюнике Совета ЕС.

"ЕС решил расширить запрет на инвестиции в КНДР, распространив их на новые сектора, в частности, на промышленность по производству обычных видов вооружений, металлургию и металлообработку и аэрокосмическую отрасль", — сообщил Совет ЕС, принявший это решение по письменной процедуре, не требующей проведения заседания.

В документе сообщается, что "Совет также решил запретить предоставление некоторых услуг лицам или юрлицам в КНДР, в том числе компьютерные услуги и услуги, связанные с горнодобывающей деятельностью и производством в химической, горнодобывающей и металлообрабатывающей промышленности".

Кроме того, ЕС расширил список индивидуальных санкций, включив в него четырех человек, которых он считает "ответственными за поддержку или продвижение ядерной и баллистической программ КНДР и других программ, связанных с производством оружия массового поражения".

Таким образом, как отмечается в коммюнике, в санкционном списке Евросоюза числится 41 человек и семь юридических лиц.