Народная милиция ЛНР обвинила Киев в фальсификации данных об обстрелах

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики фальсифицирует данные об обстрелах со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Этот обстрел, который подает украинская сторона, почему-то не проходит в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и это просто идет фальсификация фактов", — заявил Марочко.
По его словам, Киев ищет любые причины, чтобы не отводить силы и средства от линии соприкосновения.
Марочко напомнил, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР. "Мы не реагируем на провокации со стороны ВС Украины и неукоснительно соблюдаем введенный с 1 апреля режим "тишины", — подчеркнул он.