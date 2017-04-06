Народная милиция ЛНР обвинила Киев в фальсификации данных об обстрелах

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Украинские силовики фальсифицирует данные об обстрелах со стороны самопровозглашенной Луганской народной республики, заявил в четверг журналистам официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в четверг заявили, что отвод сил на этом участке возможен только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней. Украинские силовики заявляют, что отвод был сорван из-за обстрела 2 апреля.

"Этот обстрел, который подает украинская сторона, почему-то не проходит в Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ, и это просто идет фальсификация фактов", — заявил Марочко.

По его словам, Киев ищет любые причины, чтобы не отводить силы и средства от линии соприкосновения.

Марочко напомнил, что за минувшие сутки украинские силовики два раза нарушили перемирие, обстреляв территорию ЛНР. "Мы не реагируем на провокации со стороны ВС Украины и неукоснительно соблюдаем введенный с 1 апреля режим "тишины", — подчеркнул он.