Наследник компартии Франции стремится во второй тур президентских выборов

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости, Игорь Гашков. Жан-Люк Меланшон, кандидат, поддержанный Коммунистической партией Франции, оказался настоящим победителем предвыборных дебатов, состоявшихся 4 апреля. Опросы общественного мнения зафиксировали ощутимый прогресс политика, сопровождавшийся падением его конкурента за голоса левых — Бенуа Амона. Если под давлением непрекращающихся неудач Амон снимет свою кандидатуру, шансы Меланшона оказаться во втором туре будут близки к стопроцентным.
Ципрас по-французски
Другие меры, которые предлагает Меланшон, находятся в согласии с его главной идеей: Франции мешает неолиберальный Брюссель. В пику ему кандидат предлагает снизить требования по бюджетному дефициту, увеличить пособия и социальные выплаты, отменить трудовую реформу, выйти из договора о свободной торговле с Канадой, увеличить отпуск на 7 дней и рассмотреть вопрос о 32-часовой рабочей неделе. Меланшон ставит на увеличение внутреннего спроса, потенциально способное оживить рынок, и сокращение трудового дня, позволяющее занять всех безработных. Если экономические стратеги из Брюсселя против этого, то, по мнению кандидата, тем хуже для самого ЕС.
Еще выдвигаясь на выборах 2012 года (результат — 11% голосов), Меланшон обещал жесткие переговоры с Евросоюзом. В 2017 году позиция леворадикала только укрепилась: теоретически он не исключает даже выхода из зоны евро.
Политически некорректный Меланшон
Та же тенденция к непроизвольному сближению с националистами прослеживается и во внешнеполитической программе Меланшона, ведь протекционизм в экономике кандидат готов распространить и на политику. Наследник коммунистов призывает вывести Францию из военного командования блока НАТО и в целом дистанцировать страну от Соединенных Штатов. Как по совпадению, того же самого с 1990-х годов добиваются и ультраправые, также разочаровавшиеся в американцах.
Стремление к политическому суверенитету сказывается на отношении к ближневосточным войнам, позиция по которым у Меланшона снова близка к националистической. Умеренную оппозицию в Сирии кандидат рассматривает в логике старых левых — и возмущен ее религиозным мракобесием. Меланшон не согласен, что поддержка группировок, далеких от левопрогрессистских ценностей, входит в интересы Франции — и потому предлагает сторониться политически активных мусульман.
Наследник коммунистов и Россия
В достаточно нетипичной для европейских левых манере Меланшон не осуждает Россию за возвращение Крыма. В планах политика — проведение большой мирной конференции по границам в Восточной Европе, на которую были бы приглашены все заинтересованные стороны. "Где начинается граница Украины — у берега Крыма или перед полуостровом, — я не знаю этого", — объясняет свою позицию Меланшон. Наследник коммунистов уверен, что восточноевропейские страны находятся в "тысячелетнем конфликте" с Россией, а задача Франции в этом противостоянии — не занимать ничью точку зрения.
Есть ли у Меланшона шанс?
Избиратели ультралевых и многие более умеренные левые уверены, что без столкновения с Брюсселем не обойдется. Если Амон согласится включиться в эту логику, то у Меланшона появляется шанс.