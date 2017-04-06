Порошенко пообещал усердно работать, чтобы решение о визах одобрил Совет ЕС

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Президент Украины Петр Порошенко обратил внимание на то, что решение Европарламента (ЕП) по предоставлению безвизового режима украинцам со стороны Евросоюза не означает открытие границ, для этого аналогичное решение еще должен принять Совет ЕС.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Я хочу подчеркнуть, что это еще не открытие границы. Еще мы ожидаем решение Совета ЕС и усердно работаем, чтобы никто эту дату не сдвинул, не отстрочил", — сказал Порошенко журналистам на полях десятого киевского форума по безопасности.

Президент добавил, что у него уже есть новый биометрический паспорт, который будет необходим для безвизовых поездок в Европу. "Я имею биометрический паспорт под номером один. Это было тогда, когда мы начали выдачу биометрических паспортов. И мы сейчас совместно делаем максимум усилий, чтобы ускорить и упростить выдачу биометрических паспортов", — отметил он.

Ранее украинские СМИ писали, что окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам 11 мая. Перед этим 26 апреля ожидается решение послов ЕС по данному вопросу.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.