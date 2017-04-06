Саакашвили стартовал со своим шоу на украинском телевидении

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Украины Михаил Саакашвили стартовал со своим политическим ток-шоу на украинском телевидении и сразу же заявил о высоких рейтингах.

В конце марта Саакашвили сообщил, что будет ведущим еженедельного ток-шоу "Другая Украина" на украинском телеканале ZIK.

"Вчерашняя моя передача на ZIK превысила обычный рейтинг этого промежутка дня в три раза. ZIK сейчас очень быстро развивается, и надеюсь, что и другие передачи нас догонят. Но то, что вчера был такой резкий скачек в просмотрах, доказывает, что олигархические СМИ не смогли убить стремление людей знать правду. Основной телеаудиторией этой передачи вчера были люди до пенсионного возраста, а просмотры в Киеве побили все рекорды", — написал Саакашвили на своей странице в Facebook в четверг.

Как сообщается на сайте телеканала ZIK, премьера политического ток-шоу Саакашвили "Другая Украина" стартовала накануне вечером, шоу будет выходит в эфир телеканала каждую среду в 21.30 (время совпадает с мск).

В своем шоу Саакашвили выступил в роли ведущего, в начале программы он вспомнил об инциденте, когда глава МВД Украины Арсен Аваков советовал ему покинуть Украину. В программе Саакашвили заявил, что теперь переехал в "другую Украину" — из власти ближе к людям.

На первом шоу у Саакашвили были в гостях депутаты Верховной рады и эксперты.