Флаг России с траурными лентами появился в центре испанского города

МАДРИД, 6 апр — РИА Новости, Сергей Сарымов. Флаг России с траурными лентами в связи с терактами в метро Санкт-Петербурга появился на одном из зданий на главной площади испанского города Бургос.

Инициатором данной акции стала Европейская платформа друзей России (PEAR), во главе с её президентом Еугенио Дорао. По словам Дорао, флаг России был вывешен в память о жертвах теракта в Санкт-Петербурге. Он также отметил, что "благодарен за роль лидера, которую примерила на себя Россия в реальной борьбе с фашизмом и исламским терроризмом".

Днём 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошёл взрыв. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель.

По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь Восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.