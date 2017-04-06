Кинорежиссер Меньшов подтвердил передачу денег в поддержку Донбасса

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Известный российский кинорежиссер Владимир Меньшов подтвердил РИА Новости передачу денег в поддержку Донбасса.

Ранее украинские СМИ со ссылкой на пост в Facebook писателя Захара Прилепина сообщили, что Меньшов передал в пользу Донбасса 1 миллион рублей и ноутбук. По данным издания "Украинская правда" , Прилепин "не уточнил, на что именно был потрачен этот миллион, но разметил репост с благодарностью от имени "медчасти батальона спецопераций номер 1".

Позже Служба безопасности Украины сообщила, что "не оставит без внимания" данную информацию.

"Действительно, я передал некую сумму денег для Донбасса, но я не хочу об этом говорить, не хочу обнародовать. И, мне жаль, что это получило публичную огласку. Что касается Службы безопасности Украины, то они ко мне не обращались", — сказал Меньшов.

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