Заявления администрации США внушают оптимизм, заявил Рябков

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Заявления администрации США в последнее время и после избрания президентом Дональда Трампа внушают оптимизм, но пока это заявления, сообщил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Заявления, которые делали представители администрации США в последнее время, и то, что говорилось в прошлом году после избрания президентом США Дональда Трампа, внушают определенный оптимизм. Но пока это заявления, мы должны сейчас переложить их на язык практических дел. Мы призываем ответственно и с пониманием остроты ситуации и ее неотложности подойти к этому вопросу коллег в Вашингтоне", — сказал Рябков, комментируя возможность и перспективы договоренности США и РФ по антитеррору.