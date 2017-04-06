Решение ЕП об отмене виз не имеет значения для 99% украинцев, заявил Вилкул

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Сопредседатель фракции "Оппозиционный блок" в украинском парламенте Александр Вилкул считает, что решение Европарламента о предоставлении украинцам безвизового режима не имеет никакого значения для 99% украинцев, так как не дает права на работу или учебу.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Власть реально не очень рада безвизу, который не имеет значения для 99% украинцев. Это же не право на работу или учебу, это возможность поехать в турпоездку. Теперь надо искать новый фетиш, чтобы отвлекать людей от проблем в стране", — написал Вилкул в четверг на своей странице в Facebook.

Для вступления решения в силу его должен утвердить еще и Совет ЕС. После этого соответствующий документ надлежит подписать председателю Европарламента и представителю председательствующей в ЕС Мальты. Затем он будет опубликован в Официальном журнале ЕС. Решение об отказе от виз вступит в силу через 20 дней с момента публикации.

Безвизовый режим подразумевает свободное передвижение на территории Шенгенской зоны, которая включает 22 страны-члена ЕC и четыре государства-не члена ЕС (Исландия, Лихтенштейн, Норвегия и Швейцария), а также четыре страны-кандидата на присоединение к Шенгену (Болгария, Кипр, Румыния, Хорватия).

Нахождение граждан Украины в странах-участницах Шенгенской зоны будет допущено не более чем на 90 дней в течение полугода, при этом использовать разрешенные дни можно будет как непрерывно, так и с перераспределением. Безвизовый режим не дает разрешение на работу в странах Евросоюза. Целью краткосрочного визита может быть туризм, бизнес, участие в культурных мероприятиях, посещения близких и родственников.