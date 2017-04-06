Мать россиянки, тело которой нашли в чемодане, готова вернуться в Италию

РИМ, 6 апр – РИА Новости, Александр Логунов. Мать погибшей россиянки, тело которой нашли в чемодане в порту города Римини, выразила готовность вернуться в Италию для дачи разъяснений итальянским правоохранителям, сообщает в четверг издание Il Resto del Carlino.

Тело 27-летней россиянки, страдавшей от анорексии, было найдено 25 марта. По сообщениям местных СМИ, Екатерина Лактионова (Katerina Laktionova) на протяжении нескольких последних месяцев неоднократно попадала в больницу, а на момент смерти весила 35 килограммов.

Ее мать, работавшая в Италии сиделкой, после смерти дочери по каким-то причинам держала ее тело дома и только спустя неделю положила его в чемодан и выбросила в море. За день до обнаружения страшной находки она улетела в Москву, где якобы призналась в содеянном.

По словам друга 48-летней россиянки, от смерти близкого человека она "обезумела от горя" и решила избавиться от тела дочери, чтобы "стереть о ней всякое воспоминание".

Теперь женщина заявляет, что "готова все объяснить властям". По данным Il Resto del Carlino, она связалась по телефону со своим итальянским адвокатом и выразила готовность вылетать на Апеннины "первым же рейсом".

"Я не смогла спасти свою дочь", — цитирует газета признание женщины.

Итальянские правоохранители пока не избрали для нее никакой меры пресечения, однако готовы задержать ее по прибытии для дачи показаний в прокуратуре. Там открыто расследование по факту сокрытия тела и неоказания помощи недееспособному человеку.

Как сообщили РИА Новости в четверг в консульском отделе посольства России в Риме, в ответ на запрос ведомства итальянские власти подтвердили российское гражданство погибшей.