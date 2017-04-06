Медведчук назвал сотрудничество Украины с МВФ сдачей национальных интересов

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Сотрудничество с МВФ является сдачей национальных интересов, выделение очередного транша Украине несет угрозу "политическому и экономическому суверенитету страны", считает Виктор Медведчук — представитель Киева в гуманитарной подгруппе на переговорах по Донбассу, лидер общественного движения "Украинский выбор".
"Цена "стратегического партнерства" с МВФ непомерно высока, причем весь груз этого "партнерства" в конечном итоге ляжет на плечи рядовых украинцев, более того — наших детей и внуков, которым десятилетиями придется расплачиваться за кредитные аферы еврореформаторской власти. А потому можно с полной уверенностью утверждать: сотрудничество с МВФ — это предательство будущих поколений, это сдача национальных интересов Украины", — заявил Медведчук, слова которого в четверг цитирует пресс-служба движения.
Кроме того, Медведчук сообщил, что Украина должна в скором времени провести приватизацию крупных и средних госпредприятий, а также принять пенсионную реформу до конца апреля. Также лидер "Украинского выбора" заявил, что Украину ждут сокращения в госсекторе и стоит ожидать роста по всей стране.
"Совершенно очевидно, что сотрудничество с МВФ — это сделка, которая выгодна кредиторам, но несет угрозу экономическому и политическому суверенитету Украины", — добавил Медведчук.