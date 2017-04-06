В Киеве назвали дату окончательного голосования по безвизовому режиму

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Комитет постоянных представителей стран ЕС планирует 26 апреля проголосовать по решению об отмене визового режима для украинцев, сообщил глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев.

Европарламент на пленарной сессии в четверг в Страсбурге одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок граждан Украины в страны-участницы Шенгенской зоны.

"Безвиз проголосован в Европарламенте — 521 (проголосовали "за" — ред.), 75 против. Окончательное решение 26 апреля на Coreper", — сообщил Арьев в Facebook.

Ранее украинские СМИ писали, что окончательное утверждение безвизового режима для граждан Украины должно состояться на заседании Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая, перед этим 26 апреля ожидается решение послов ЕС по данному вопросу. После решения Совета ЕС по иностранным делам, которое состоится 11 мая, 15 – подписание документа по безвизовому режиму, 22 мая – его публикация.

Таким образом, по данным украинских СМИ, начало работы безвиза ожидается, ориентировочно, 11 июня.