Автомобиль силовиков подорвался на мине, заявили в ЛНР

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. У линии соприкосновения в Донбассе подорвался на мине автомобиль украинских силовиков, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной ЛНР Андрей Марочко.
"Во время перемещения автомобиля ЗИЛ-131,принадлежавшего взводу управления первого гаубичного артиллерийского дивизиона 44-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ, произошел его подрыв в районе населенного пункта Троицкое на своих минных полях", — рассказал Марочко.
По его словам, в результате подрыва получил ранения водитель, автомобиль восстановлению не подлежит.
По данным Народной милиции, 4 апреля также один военнослужащий 54 бригады ВСУ погиб, а один получил ранение в результате неосторожного обращения с оружием.