Госдеп потребовал удалить первоапрельскую шутку блогера о бюджете

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Госдепартамент США без юмора отреагировал на шуточную "телеграмму" с рекомендациями по сокращению расходов, которую первого апреля опубликовал специализирующийся на сплетнях о госдепе блог Diplopundit, и попросил "немедленно" ее удалить, пишет газета Washington Post.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа представила проект бюджета на 2018 год, в котором предусматривается сокращение расходов госдепартамента на 28%.

Блог опубликовал шуточные указания, которые якобы являются официальными и "просочились в прессу". В "рекомендации" по сокращению расходов, которая начиналась в полусерьезном тоне, были приведены несколько примеров. Например, описывалось, как посольство США в Минске перерабатывает бумажные полотенца, посольство в Аддис-Абебе реже смывает воду в туалете, консульство в Екатеринбурге выключает термостат даже зимой, а сотрудники консульства обливаются ледяной водой из ведер, чтобы "акклиматизироваться", пишет газета.

В "телеграмме" также было предложено несколько рекомендаций, например, использовать овец и коз на лужайках посольств вместо садовников, использовать более мелкий шрифт при печати для экономии чернил в принтере, а также публиковать доклады меньшего объема для экономии бумаги.

Менее чем через час после публикации "указаний" главный блогер портала под псевдонимом Домани Сперо получил письмо от исполняющего обязанности главы пресс-службы госдепа Марка Строха. "Вы, вероятно, знаете, или не знаете, что размещенная телеграмма является неправдой, подделкой. Это может быть первоапрельской шуткой, которую сыграли вы или которую сыграли с вами. В любом случае, мы просим вас удалить ее", — говорилось в письме, которую Сперо позднее также разместил на сайте.

Сообщается, что Сперо не видел письма Строха в течение нескольких часов. Через четыре часа после первого электронного письма ему пришло еще одно с повторной просьбой удалить запись "немедленно", причем слово "немедленно" было написано полностью заглавными буквами. Когда Сперо прочитал письма, он не стал удалять "телеграмму", а разместил их над ней. Он отметил, что публиковал первоапрельские "телеграммы" на протяжении девяти лет, но до этого момента его ни разу не просили их удалить. "Должно быть, это.. хм.. тяжело, когда каждый день – как Первое апреля", — написал Сперо.

Ранее сообщалось, что официальный представитель МИД России Мария Захарова с иронией отнеслась к просьбе информационного агентства Ассошиэйтед Пресс официально подтвердить, что запись первоапрельского автоответчика для российских дипмиссий является шуткой. МИД России в минувшую субботу в своем аккаунте в Facebook разместил шутливый "автоответчик для российских дипмиссий". На записи, пародирующей звучащий при звонке в посольства России за границей автоответчик, предлагается нажать соответствующую кнопку на телефоне для того, чтобы "заказать звонок российского дипломата вашим политическим конкурентам", "воспользоваться услугами русских хакеров", а также "по вопросам вмешательства в выборы".