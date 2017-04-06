В ЕК "пытаются понять" опросник о противодействии ЕС, предложенный венграм

БРЮССЕЛЬ, 6 апр – РИА Новости, Владимир Добровольский. Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер хотел бы лучше понять намерения Венгрии, которая запросила мнение граждан о противодействии политике Евросоюза, заявил он журналистам.

По информации агентства Франс Пресс , в субботу, 1 апреля венгерские власти разослали гражданам опросник, чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Брюсселя.

"Что касается опросника, который разослал господин Орбан всем венгерским семьям, там не стоит вопроса о выходе из ЕС, там стоит вопрос о том, чтобы остановить Брюссель. Ознакомившись с этим опросником, я хотел бы лучше понять намерения господина Орбана", — сказал Юнкер.

При этом, по его словам, "сам факт плохого отзыва о Брюсселе после подписания Римской декларации – это скорее характеристика автора опросника, чем состояния Евросоюза".

Главы государств и правительств стран-членов 27 стран ЕС, которые останутся в союзе после выхода из него Великобритании, в том числе венгерский премьер Виктор Орбан, 25 марта подписали Римскую декларацию, в которой намечены перспективы развития союза на будущее.