В Южной Корее допросят главу компании Lotte по делу о коррупции

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Прокуроры Южной Кореи намерены допросить главу корпорации Lotte Group Син Дон Бина в пятницу в связи с коррупционным скандалом, в котором замешана экс-президент страны, сообщило агентство Ренхап в четверг.
На прошлой неделе Пак Кын Хе была задержана по ордеру на арест и в настоящее время находится в следственном изоляторе на юге Сеула. Там же находятся и задержанные ранее Цой Сун Силь и фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён. Его подозревают в том, что он передал в контролируемые Цой Сун Силь структуры взятку в размере около 37 миллионов долларов.
Пак Кын Хе была отстранена от власти после того, как конституционный суд утвердил решение парламента об ее импичменте.