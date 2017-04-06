В Южной Корее допросят главу компании Lotte по делу о коррупции

ТОКИО, 6 апр — РИА Новости, Ксения Нака. Прокуроры Южной Кореи намерены допросить главу корпорации Lotte Group Син Дон Бина в пятницу в связи с коррупционным скандалом, в котором замешана экс-президент страны, сообщило агентство Ренхап в четверг.

Глава корпорации должен будет ответить на вопросы следствия в 09:30 (03:30 мск) в пятницу. Прокуроры рассчитывают, что его показания смогут пролить свет на дело о взяточничестве и злоупотреблении властью, по которому проходит экс-президент страны Пак Кын Хе. В частности, ее подозревают в причастности к "пожертвованию" в размере около 70 миллионов долларов от крупных южнокорейских корпораций на счета двух фондов, которые патронировала ближайшая подруга экс-президента Цой Сун Силь.

На прошлой неделе Пак Кын Хе была задержана по ордеру на арест и в настоящее время находится в следственном изоляторе на юге Сеула. Там же находятся и задержанные ранее Цой Сун Силь и фактический глава корпорации Samsung Ли Чжэ Ён. Его подозревают в том, что он передал в контролируемые Цой Сун Силь структуры взятку в размере около 37 миллионов долларов.

Пак Кын Хе была отстранена от власти после того, как конституционный суд утвердил решение парламента об ее импичменте.