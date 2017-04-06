Европарламент осудил действия белорусских властей в отношении демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял не носящую обязательного характера резолюцию, в которой осудил действия властей Белоруссии в отношении мирных участников демонстраций.

Ранее в Минске и ряде областных городов Белоруссии прошла акция оппозиции "День воли". В столице она была совмещена с "маршем рассерженных белорусов", оба мероприятия не были санкционированы властями. Милиция не дала участникам организовать шествие по центральному проспекту города. По данным правозащитников, были задержаны 700 человек. Некоторых отпустили без составления протоколов, в отношении других завели дела об административном правонарушении. В посольстве РФ сообщили, что были задержаны как минимум три гражданина России.

"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года; подчеркивает, что, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, службы безопасности действовали ненадлежащим образом", — говорится в принятой ЕП резолюции. Ход голосования транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Резолюция настоятельно призывает белорусские власти "освободить немедленно и без всяких условий всех мирных демонстрантов, журналистов, защитников прав человека, активистов гражданского общества и членов оппозиции, которые были задержаны в связи с волной демонстраций, а также отказаться от их судебного преследования".

Кроме того, европарламентарии считают необходимым, чтобы белорусские власти провели "немедленное, углубленное и объективное расследование по всем обвинениям, задержаниям и другим нарушениям прав протестующих в контексте недавних событий".

"(Европарламент) предупреждает, что в противном случае Европейский союз может применить новые ограничительные меры против высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за недавние репрессии", — говорится в резолюции.