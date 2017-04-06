Европарламент осудил действия белорусских властей в отношении демонстрантов

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент в четверг на пленарной сессии в Страсбурге принял не носящую обязательного характера резолюцию, в которой осудил действия властей Белоруссии в отношении мирных участников демонстраций.
"(Европарламент) осуждает репрессии против мирных демонстрантов и различные акты репрессий, совершенные в ходе манифестаций 25 марта 2017 года; подчеркивает, что, несмотря на призывы международного сообщества к сдержанности, службы безопасности действовали ненадлежащим образом", — говорится в принятой ЕП резолюции. Ход голосования транслировала видеослужба Еврокомиссии.
Кроме того, европарламентарии считают необходимым, чтобы белорусские власти провели "немедленное, углубленное и объективное расследование по всем обвинениям, задержаниям и другим нарушениям прав протестующих в контексте недавних событий".
"(Европарламент) предупреждает, что в противном случае Европейский союз может применить новые ограничительные меры против высокопоставленных белорусских чиновников, ответственных за недавние репрессии", — говорится в резолюции.