СМИ узнали о планах сына Трампа стать губернатором штата Нью-Йорк

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Старший сын президента Дональда Трампа Дональд Трамп-младший хочет пойти по стопам отца и занять государственный пост, в частности, он рассматривает возможность выдвижения своей кандидатуры на пост губернатора штата Нью-Йорк, сообщает издание Page Six.

Как пишет издание, такое заявление сын Трампа сделал во время разговора с членами элитного оружейного клуба в городе Хиксвилль, штат Нью-Йорк.

"Дональд Трамп-младший сказал, что интересуется выдвижением своей кандидатуры на государственный пост, например, губернатора штата Нью-Йорк, должность мэра Нью-Йорка ему менее интересна", — рассказал один из участников беседы. По его словам, сын Трампа добавил, что не хочет стать одним из 100 сенаторов или членом конгресса.

Как пишет издание, во время беседы Дональд Трамп-младший заявил, что ему было скучно вернуться к бизнесу после участия в предвыборной кампании отца. Источник издания в то же время добавил, что сын Трампа "не имеет планов выдвигать свою кандидатуру на политический пост в настоящее время", так как он полностью сосредоточен на руководстве Trump Organization.