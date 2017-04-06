Европарламент одобрил отмену виз для Украины

БРЮССЕЛЬ, 6 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Европарламент одобрил введение безвизового режима для краткосрочных поездок украинцев в страны Шенгенской зоны.

Ход голосования на пленарной сессии в Страсбурге транслировала видеослужба Еврокомиссии.

Ранее специальная докладчица ЕП Мария Габриэль заявила, что Украина выполнила все требования ЕС и "даже превзошла ожидания". "Мы вновь подтверждаем принцип, что каждая страна, которая соответствует критериям, изложенным Европейской комиссией, должна извлечь выгоду из отказа от виз для ее граждан. Теперь дело за Советом ЕС", — сказала парламентарий.

Теперь это решение должен утвердить Совет ЕС, затем его подпишут глава Европарламента и представитель председательствующей в Евросоюзе Мальты. В силу решение вступит через 20 дней после публикации в Официальном журнале ЕС.

С конца марта Евросоюз могут посещать без виз граждане Грузии. Одновременно с этим заработал механизм приостановки действия безвизового режима на случай неконтролируемого притока мигрантов — это было условием, выдвинутым ЕС для Грузии и Украины.

Безвизовый режим предполагает, что украинцы смогут свободно передвигаться по странам Шенгенской зоны, но находиться там можно будет не более 90 дней в течение полугода. Целью поездок может быть туризм, бизнес-встречи, посещение родственников, участие в культурных мероприятиях. При этом работать в странах Евросоюза безвизовый режим не позволяет.

На границе у въезжающих могут попросить подтвердить цель поездки — предъявить обратные билеты, бронирование отеля или приглашение от родственников, а также достаточное количество денег из расчета минимум 50 евро в день.