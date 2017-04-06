В Нидерландах изъяли из продажи детскую раскраску с Гитлером

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. В Нидерландах из продажи изъяли детскую раскраску, в которой издатели поместили изображение Гитлера, пишет Deutsche Welle.

Авторы предложили детям для раскрашивания фигуру Адольфа Гитлера, который отдает нацистское приветствие в форме со свастикой. При этом картинка была размещена в разделе, посвященному футболу, отмечает Deutsche Welle.

После жалоб покупателей книжка исчезла из магазинов. Руководство розничной сети, где продавалась раскраска, пообещало разобраться в ситуации.