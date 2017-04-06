Радикалы грозят полностью заблокировать работу российских банков на Украине

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Радикалы из украинской партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заявили, что с 10 апреля полностью заблокируют работу российских банков на Украине, соответствующее заявление размещено на странице партии в соцсети "Вконтакте".

Радикалы с зимы регулярно блокировали отделения российских банков на Украине, требуя их ухода с украинского рынка. Нацбанк страны призвал правоохранительные органы обеспечить возможность работы российских финучреждений. Позже радикалы приостановили свои акции. Они пояснили, что таким образом давали возможность украинским гражданам забрать свои средства из этих банков.

"Не дождавшись реальных и эффективных действий Национального банка Украины в отношении российских банков в Украине, которые реально финансируются страной-агрессором, мы, украинские националисты, приняли решение взять инициативу в свои руки и остановить деятельность этих банков на территории нашего государства… Наш мораторий завершается 10 апреля. После этой даты мы физически остановим деятельность российских банков на территории нашего государства", — говорится в заявлении.