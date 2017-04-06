Мэй пришлось арендовать частный самолет из-за поездки принца Чарльза

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Премьер-министру Великобритании Терезе Мэй пришлось арендовать частный самолет, чтобы совершить дипломатический визит на Ближний Восток, так как принц Чарльз первым успел зарезервировать официальный лайнер главы британского правительства, пишет газета Independent.

Как сообщили в Кларенс-хаусе, официальной резиденции принца Уэльского, Чарльз раньше Мэй зарезервировал RAF Voyager A330 и получил право его использовать. По данным издания, самолет, за переоборудование которого британские налогоплательщики заплатили 10 миллионов фунтов стерлингов, должен был сэкономить деньги на аренду частных самолетов для совершения официальных поездок. Как ранее заявляла администрация бывшего премьера Великобритании Дэвида Кэмерона, деньги налогоплательщиков должны были позволить экономить до 775 тысяч фунтов стерлингов в год.

Как пишет издание, принц Чарльз и герцогиня Корнуольская Камилла совершили девятидневную поезду по трем странам Европы, включая Румынию, где у Чарльза есть экоферма в Трансильвании. Компанию в путешествии Чарльзу и Камилле составили личный врач, художник, а также парикмахер герцогини.

"Королевский визит был организован немного раньше визита премьер-министра на Ближний Восток. Совершение двух визитов одновременно означает, что один самолет всегда придется арендовать", — заявил представитель Даунинг-стрит.