В ЛНР заявили, что Киев вновь сорвал отвод сил в районе Станицы Луганской

ЛУГАНСК, 6 апр — РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе в четверг не состоялось, при этом ополченцы были готовы к отводу, заявил журналистам врио начальника управления Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Михаил Филиппоненко.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля. Представители Киева в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) в четверг заявили, что отвод сил на этом участке возможен только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней.

"На сегодня подразделения Народной милиции были готовы к разводу сил и средств, но по вине украинской стороны развод в очередной раз не состоялся", — сказал Филиппоненко.

По его словам Киев заявлял об обстрелах данного участка со стороны ЛНР, однако миссия ОБСЕ эту информацию в своих отчетах не подтверждает.

На заседании контактной группы в Минске 21 сентября 2016 года было подписано рамочное соглашение о разведении сил и средств в трех районах Донбасса. К настоящему времени силы разведены у Петровского в Донецкой области и Золотого в Луганской области, отвод подразделений у Станицы Луганской был несколько раз сорван.