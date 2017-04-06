У мужчины в киевском метро изъяли арсенал ножей

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Правоохранители изъяли у мужчины на одной из станций киевского метрополитена арсенал ножей, сообщается в четверг на сайте Нацгвардии Украины.

"Пятого апреля вечером на станции метро "Лыбидская" военным нарядом был задержан гражданин, у которого во время проведения поверхностного осмотра было обнаружено более десятка различных ножей разного размера", — говорится в сообщении.

По данным Нацгвардии, задержанный утверждал, что ему нравится изготавливать ножи. Мужчину передали сотрудникам полиции, и чем такое хобби грозит нарушителю, станет известно после выяснения всех обстоятельств.

Полиция и Нацгвардия в трех городах Украины, где есть метро — Киеве, Харькове и Днепре, перешла на усиленный режим работы до 15 мая из-за взрыва в Санкт-Петербурге.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства, замаскированного под автомобильный огнетушитель. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 50 пострадавших остаются в больницах.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения; именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.