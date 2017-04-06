Король Таиланда подписал новую конституцию страны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) подписал новую конституцию страны, передает агентство Рейтер.
Ранее вице-премьер страны Висану Кхрыа-Нгам сообщил, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Таиланде в феврале 2018 года, впервые со дня военного переворота 2014 года.
Военные пришли к власти в Таиланде в мае 2014 года, совершив государственный переворот под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего беспорядки и кровопролитие. Тогда они приняли временную конституцию.