Король Таиланда подписал новую конституцию страны

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама Десятый) подписал новую конституцию страны, передает агентство Рейтер.

По данным агентства, торжественная церемония подписания новой конституции Таиланда транслировалась по всей стране. Это важный шаг для проведения всеобщих выборов в стране, отмечает агентство.

Ранее вице-премьер страны Висану Кхрыа-Нгам сообщил, что всеобщие парламентские выборы пройдут в Таиланде в феврале 2018 года, впервые со дня военного переворота 2014 года.

Военные пришли к власти в Таиланде в мае 2014 года, совершив государственный переворот под лозунгами национального примирения после многолетнего политического конфликта, неоднократно провоцировавшего беспорядки и кровопролитие. Тогда они приняли временную конституцию.