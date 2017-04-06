Источник: Таджикистан не стал запрещать полеты "Уральских авиалиний"

ДУШАНБЕ, 6 апр – РИА Новости, Лидия Исамова. Министерство транспорта Таджикистана воздержалось от запрета на полеты двух российских авиакомпаний из Москвы в республику с 6 апреля, о котором заявляло ранее, сообщил РИА Новости источник в руководстве министерства.

"Запланированный на четверг запрет на выполнение рейса российских авиакомпаний "Уральские авиалинии " и "Ютэйр" запрет не был осуществлен, так как стороны договорились разрешить спорные моменты в ходе переговоров в Москве", — сказал собеседник агентства.

По его словам, при этом российская сторона не отметила запрет на полеты авиакомпании "СомонЭйр" в Москву из Душанбе и Худжанда.

Россия с 3 апреля ввела ограничения на полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" из Душанбе (четыре рейса в неделю) и Худжанда (три рейса в неделю) в РФ. Источник РИА Новости в Минтрансе Таджикистана 4 апреля сообщил, что авиавласти Таджикистана в качестве зеркальной меры запретят семь авиарейсов российских авиакомпаний в республику – четыре рейса "Уральских авиалиний" и три "ЮТэйр".

Минтранс России направил Таджикистану предложение о переговорах по авиасообщению, сообщил в среду глава российского министерства Максим Соколов. Делегация министерства транспорта и авиавластей Таджикистана в четверг вылетела в Москву на переговоры.