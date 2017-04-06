Правительство Армении переходит на "чрезвычайный режим" работы

ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил в четверг на заседании кабмина о переходе правительства на "чрезвычайный режим" работы после парламентских выборов 2 апреля.

"Выборы прошли, думаю, в намного более толерантной атмосфере. Наша команда получила вотум доверия на проведение в стране преобразований. Поэтому я говорю членам нашей команды — рабочий режим объявляем чрезвычайным", — сказал Карапетян.

По его словам, это касается как ответственности, так и прилагаемых усилий. "Вся наша работа должна вестись в режиме "чрезвычайной ситуации", — сказал премьер.

Как заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, чрезвычайный режим означает, что члены правительства будут работать не восемь часов, как обычно, а 10-12 часов, в том числе по субботам. "Мы будем выполнять поставленные перед нами задачи, и так как сами установили для нас более высокую планку, то должны работать больше", — сказал Арамян журналистам.

Парламентские выборы прошли в воскресенье в Армении. По итогам обработки сведений со всех избирательных участков, в парламент прошли четыре политические силы. Наибольшее число голосов набрала правящая Республиканская партия, возглавляемая президентом Сержем Саргсяном, — 49,12%. Блок "Царукян", возглавляемый армянским бизнесменом Гагиком Царукяном, заручился поддержкой 27,32%. Партия "Дашнакцутюн" набрала 6,57%, оппозиционный блок "Елк" (Исход) — 7,77%. Для обеспечения стабильного большинства, позволяющего сформировать правительство, партии или партийной коалиции требуется 54% мест в парламенте.

Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.