Правительство Армении переходит на "чрезвычайный режим" работы

ЕРЕВАН, 6 апр – РИА Новости. Премьер-министр Армении Карен Карапетян заявил в четверг на заседании кабмина о переходе правительства на "чрезвычайный режим" работы после парламентских выборов 2 апреля.
По его словам, это касается как ответственности, так и прилагаемых усилий. "Вся наша работа должна вестись в режиме "чрезвычайной ситуации", — сказал премьер.
Как заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, чрезвычайный режим означает, что члены правительства будут работать не восемь часов, как обычно, а 10-12 часов, в том числе по субботам. "Мы будем выполнять поставленные перед нами задачи, и так как сами установили для нас более высокую планку, то должны работать больше", — сказал Арамян журналистам.
Выборы стали первыми после принятия поправок в конституцию Армении, предусматривающих переход к парламентской форме правления. Впервые в истории страны голосование состоялось только по пропорциональной системе.