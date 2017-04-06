МИД Китая прокомментировал ракетные испытания Южной Кореи

ПЕКИН, 6 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин призвала все стороны к сдержанности после сообщений о том, что Южная Корея провела испытание собственной баллистической ракеты с дальностью полета до 800 километров.

О запуске ракеты сообщило в ночь на четверг мск агентство Ренхап со ссылкой на военный источник. По его данным, на испытании присутствовал министр обороны страны Хан Мин Гу. Дата испытания не называется.

"Мы обратили внимание на соответствующие сообщения. В настоящее время ситуация на Корейском полуострове очень сложная и чувствительная. Соответствующие стороны должны проявлять сдержанность, избегать взаимных провокаций, больше делать для снятия напряженности ситуации, поддержания регионального мира и стабильности, а не наоборот", — сказал Хуа Чуньин.

Военные Южной Кореи подчеркнули, что южнокорейская баллистическая ракета покрывает всю территорию КНДР, которая накануне провела очередное испытание своей баллистической ракеты, предположительно, среднего радиуса действия.