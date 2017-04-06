Радикальная партия требует встречи с Порошенко

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Фракция "Радикальной партии" в парламенте Украины настаивает на встрече с президентом Петром Порошенко и требует отставки главы Нацкомиссии по энергетике Дмитрия Вовка из-за ввода абонентской платы за газ, заявил лидер фракции Олег Ляшко.

Во вторник и среду фракция "Радикальной партии" блокировала трибуну парламента, требуя отчета главы Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, (НКРЭКУ) о введении абонентской платы за пользование газосетями.

"Сегодня четверг, а Вовка до сих пор нет в парламенте… Сегодня утром я позвонил в приемную президента Украины и сообщил о том, что фракция Радикальной партии настаивает на встрече президента с нашей фракцией. Мы хотим президенту Порошенко выдвинуть одно требование — отправить в отставку главу НКРЭКУ господина Вовка и весь состав комиссии", — сказал Ляшко, выступая в Раде в четверг.

По его словам, в случае если Порошенко не найдет возможности встретится с депутатами, в перерыве работы Рады в 14.00 (совпадает с мск) фракция "Радикальной партии" в полном составе идет к президенту Украины.

Ранее НКРЭКУ ввела с 1 апреля для населения и промышленных потребителей абонентскую плату за пользование газосетями. Новые тарифы, по сути, являются платой за подключение к системе газоснабжения и будут оплачиваться ежемесячно на основании мощности счетчика потребителей вне зависимости от фактического потребления. Премьер Украины Владимир Гройсман ранее потребовал пересмотра решения о введении абонентской платы за газ. Президент также заявил, что это решение должно быть приостановлено. Во вторник НКРЭКУ пообещала на заседании 10 апреля рассмотреть этот вопрос.