На востоке Китая затонуло судно, 12 человек пропали без вести

ПЕКИН, 6 апр — РИА Новости, Иван Булатов. Судно затонуло на востоке Китая в дельте реки Янцзы, без вести пропали 12 человек, передает в четверг агентство Синьхуа со ссылкой на власти Шанхая.

Сообщается, что судно было зарегистрировано в Кирибати.

По последним данным, инцидент произошел в ночь на четверг. На борту находились 14 человек, двух уже удалось спасти.

Судно следовало из города Наньтун в китайской провинции Цзянсу в порт города Пусан в Южной Корее.

После случившегося морская администрация Шанхая призвала проходящие в предполагаемом месте инцидента суда следовать правилам безопасности. В поисково-спасательной операции участвуют более 10 судов.