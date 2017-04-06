Австралия предупредила о возможности теракта в Турции

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Австралийское правительство предупредило о возможности теракта на турецком полуострове Галлиполи во время празднования дня Австралийско-Новозеландского армейского корпуса (АНЗАК), который отмечается 25 апреля.

"Есть информация, которая предполагает, что террористы постараются атаковать во время празднования дня АНЗАК на полуострове Галлиполи. Турецкие власти осведомлены об этой информации и по традиции обеспечивают высокий уровень обеспечения безопасности во время дня АНЗАК на полуострове", — говорится в сообщении, размещенном на сайте правительства Австралии.

Австралийское правительство также порекомендовало своим гражданам воздержаться от поездок в Анкару и Стамбул из-за высокой угрозы террористических атак.

День АНЗАК — национальный праздник Австралии и Новой Зеландии. В ходе Первой мировой войны 25 апреля 1915 года силы Антанты начали десантирование на полуострове Галлиполи (Турция). В ходе этой операции, получившей название Дарданелльской, особо отличились войска Австралийско-Новозеландского армейского корпуса. Однако в затяжных и кровопролитных сражениях десант не смог развить наступление с захваченных плацдармов и в конце года был эвакуирован.