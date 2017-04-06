В МИД считают, что Восточный Иерусалим должен быть столицей Палестины

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Москва считает, что Восточный Иерусалим должен быть столицей будущего палестинского государства, а Западный – Израиля, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.

"Подтверждаем приверженность решениям ООН о принципах урегулирования, включая статус Восточного Иерусалима как столицы будущего палестинского государства. Одновременно считаем необходимым заявить, что в этом контексте рассматриваем Западный Иерусалим в качестве столицы Государства Израиль", — говорится в заявлении МИД РФ, распространенном в четверг.

В министерстве подчеркнули, что конкретные параметры решения всего спектра вопросов окончательного статуса палестинских территорий, включая проблему Иерусалима, должны быть согласованы в ходе прямых переговоров между сторонами.

"Являясь постоянным членом Совета Безопасности ООН, коспонсором мирного процесса и активным участником ближневосточного "квартета" международных посредников, Россия продолжит оказывать содействие израильтянам и палестинцам в достижении соответствующих договоренностей. Особое внимание будем уделять вопросу обеспечения свободы доступа всех верующих к святым местам Иерусалима", — отмечает МИД.

В заявлении также говорится, что в Москве по-прежнему считают формулу переговорного двухгосударственного урегулирования оптимальной и отвечающей как интересам палестинского и израильского народов, так и интересам всех стран региона и мирового сообщества.

В целом, в документе указывается, что российская сторона глубоко обеспокоена текущим положением дел в палестино-израильском урегулировании.

"В то время, как палестинцы и израильтяне вот уже почти три года не ведут между собой политических переговоров, обстановка на местах неуклонно деградирует. Вакуум в ближневосточном мирном процессе создает благоприятную почву для односторонних шагов, которые подрывают перспективы международно признанного решения палестинской проблемы, в соответствии с которым два государства – Израиль и Палестина – будут сосуществовать в мире и безопасности друг с другом и всеми своими соседями", — заявляет МИД РФ.