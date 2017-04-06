Секретари СБ стран ШОС рассказали о важности примирения в Афганистане

АСТАНА, 6 апр — РИА Новости. Скорейшее примирение в Афганистане — это один из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве Шанхайской организации сотрудничества, отметили секретари советов безопасности стран ШОС.

Встреча секретарей советов безопасности государств-членов ШОС прошла в четверг в Астане. В ней принял участие секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев.

"Секретари Советов безопасности в традиционно дружественной и конструктивной атмосфере обменялись мнениями о ситуации в сфере безопасности и стабильности на пространстве Организации и с учетом предстоящего расширения ШОС обсудили вопросы дальнейшего развития сотрудничества и совершенствования механизмов взаимодействия государств-членов в сфере противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму, незаконному обороту оружия и наркотиков, другим современным вызовам и угрозам", — говорится в сообщении пресс-службы аппарата Совета безопасности РФ.

Участники встречи обсудили актуальные вопросы международной и региональной безопасности, в том числе обстановку на Ближнем Востоке и в Северной Африке, в Афганистане и на Украине.

"В частности, отмечено, что одним из важнейших факторов сохранения и укрепления безопасности и стабильности на пространстве ШОС является скорейшее урегулирование ситуации в Афганистане. Подтверждена необходимость мирного решения внутриафганского конфликта под руководством афганцев и самими афганцами при центральной координирующей роли Организации Объединенных Наций", — говорится в сообщении.