В Киеве назвали возможные сроки отвода сил в районе станицы Луганской

КИЕВ, 6 апр — РИА Новости. Разведение сил и средств в районе Станицы Луганской в Донбассе возможно только после 9 апреля при условии соблюдения перемирия в течение семи дней, говорится в заявлении представителей Киева в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) в четверг.

Ранее полпред РФ в контактной группе по Украине Борис Грызлов сообщил, что разведение сил в Станице Луганской запланировано на 6 апреля.

"Украинская сторона СЦКК последний раз фиксировала нарушения режима прекращения огня со стороны незаконных вооруженных формирований с применением стрелкового оружия на данном участке 2 апреля 2017 года. Таким образом, разведение сил и средств на участке местности №1 "Станица Луганская" можно осуществить только после 9 апреля при условии выполнения условий, указанных в рамочном соглашении, подписанном 21 сентября 2016 года в Минске", — приводит текст заявления пресс-служба Минобороны Украины.

Согласно сообщению, разведение сил возможно только при условии соблюдения полного прекращения огня в течение семи дней.