СМИ узнали о планах Дутерте поднять флаг Филиппин на спорном острове

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, где намерен поднять флаг страны, передает агентство Рейтер.

Дутерте также заявил, что соорудит на острове Титу казармы, также отметив, что визит запланирован на День независимости Филиппин в середине июня.

Как отмечает агентство, Титу находится неподалеку от рифа Суби, который является одним из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты.

У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.

Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.