СМИ узнали о планах Дутерте поднять флаг Филиппин на спорном острове

МОСКВА, 6 апр — РИА Новости. Президент Филиппин Родриго Дутерте заявил о намерении посетить остров, расположенный на спорной территории Южно-Китайского моря, где намерен поднять флаг страны, передает агентство Рейтер.
Как отмечает агентство, Титу находится неподалеку от рифа Суби, который является одним из островов архипелага Спратли (Наньша), где Китай строит военные объекты.
У Китая и ряда стран региона — Японии, Вьетнама и Филиппин — есть разногласия по морским границам и зонам ответственности в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. КНР считает, что Филиппины и Вьетнам сознательно используют поддержку США для эскалации напряженности в регионе.
Постоянная палата третейского суда в Гааге в июле 2016 года по иску Филиппин постановила, что Китай не имеет оснований для территориальных притязаний в Южно-Китайском море. Суд решил, что спорные территории архипелага Спратли (Наньша) островами не являются и исключительную экономическую зону не образуют. Китай не признал решение арбитража.